MHP İl Başkanı Avşar’ın seçim gezileri

Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesinde teravih namazı sonrası yapılan mahalle toplantısına, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan ve Milletvekilleri adaylarından Mehmet Fendoğlu, Ömer Ekici ve Burhan Coşkun katıldı.

Toplantıda konuşan İl Başkanı Avşar, “Malatya’mızın komşuluk ilişkilerinin en iyi ve en güzel şekilde yaşandığı Taştepe semtimizde mübarek Ramazan ayında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşamaktayız” ifadelerine yer verdi.

Çok önemli bir seçim sürecine girdiklerini ifade eden Avşar, “Bizlerde, birbirinden kıymetli şahsiyet sahibi dik duruşları ile bilinen ve aynı zamanda Malatya’mızın özellikle Taştepe semtimizin sosyal ve iktisadi meselelerine vakıf adaylarımızla sizlerin huzurunuzdayız. Bu adaylarımız Allah’ın izniyle, Malatya’mızın çevre yolu altında kalan mahallerimizin öncelikli mesellerine çözüm getirecek, Malatya’mız için seferber olacaklardır. Bu anlamda bu liyakatli adaylarımıza önce dualarınızı sonra oylarınızı istiyorum” şeklinde konuştu.

Taştepe mahallesindeki vatandaşların sorunlarını yakından takip ettiklerini dile getiren Avşar, “Bunların başında işsizlik sorunu, ardından imarla ilgili sorunlarınızı yakından biliyoruz. Birçok sorunla baş başa bırakıldınız. Ben de diyorum ki eğer 24 Haziran’da Taştepeliler oyunu Milliyetçi Hareket Partisinden yana kullanır da Malatya’dan vekiller çıkartırsak, bu saydığımız sorunları vekillerimizin meclise taşıyıp çözülmesi için ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi’nin mecliste güçlü konuma getirileceğinden hiç şüphem yoktur. Çünkü MHP ne kadar güçlü olursa millette, devlette ve Taştepe de o kadar güçlü olur" ifadelerini kullandı.

Avşar, son günlerde mahalle gezilerinde kendilerine sıkça dile getirilen ‘MHP’yi destekleyen vatandaşa ve muhtarlara yapılan tehditler’ konusuna da değinerek “Cumhur ittifakına zarar vermeye çalışan ve muhtarımızı vatandaşımızı tehdit edenlere buradan sesleniyorum. Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olarak ben vatandaşımın ve muhtarlarımızın her zaman yanındayım, haklarının savunucusuyum, bunu herkes böyle bilsin ve hadlerini aşmasınlar” şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı Millet Aklı çizgisinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini anımsatan Avşar, “Bunu kabullensinler artık” diye konuştu.