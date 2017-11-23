MHP İl Başkanı Bülent Avşar’dan Öğretmenler Günü mesajı

Başkan Avşar, mesajında, “Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Geleceğimizin umudu olan çocuklarımızın ahlaklı, eğitimli, vatanına milletine sadık birer fert olarak yetişmesinde en önemli rolü oynayan hepimizin hamurunu yoğuran elleri öpülesi öğretmenlerimizin değerini ve toplum nezdinde ki itibarlarını korumalarını ve hatta arttırılması gerektiğini tüm samimi duygularımla dile getirmek istiyorum. Milli Eğitimin bir ülkenin en önemli hususu olduğunu ve öğretmenlerimizin de bunun mimarı olduğunu unutmamak gerekmektedir. Milletçe elde ettiğimiz başarılarda, kat ettiğimiz mesafede en büyük emek, yurdumuzun dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenlerimize aittir. Ülkemizin milli hedeflerine ulaşmasında milletimize rehber olan öğretmenlerimiz, saçtıkları ışık ile gençliğimizin yolunu aydınlatmaya devam edeceklerdir. Öğretmenler, bilgi, birikim ve tecrübeleri ile yarınları omuzlayacak umutlarımızı yetiştirirler. Bu duygu ve düşünceler ile başta cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.