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06 Ocak 2017 16:14

MHP İl Başkanı Erdem:

MHP İl Başkanı Erdem:

06 Ocak 2017 16:14

MHP İl Başkanı Mehmet Erdem, 15 Temmuz’da milletin vatanına sahip çıkmasını tüm dünyanın gördüğünü söyledi.
Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Erdem’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Birlik Başkanı Akın ülkenin çok zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek “Bu süreçte birlik ve beraberliğin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Terörün dini, imanı, mekanı olmaz. Terörü bir kez daha şiddetle ve nefretle kınıyoruz” dedi.
Bugünlerde birlik ve beraberliğin daha fazla olması gerektiğini dile getiren Akın, “Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı en iyi şekilde savunmamız gerekiyor. En iyi şekilde devletin ve milletin yanında durmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Akın, sektörel olarak da bakanlığın üretici ve yetiştiricilere önemli destekler sunduğunu kaydederek verilen destekleri yetiştiricilere anlatma adına saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
MHP İl Başkanı Mehmet Erdem ise 15 Temmuz’dan sonra artan terör saldırılarının herkesi derinde üzdüğünü belirterek, “Bu toplum hiçbir zaman diz çökmemiştir. Nitekim 15 Temmuz’da düştü dedikleri bu millet 7 düvele değil tüm dünyaya mücadelesini gösterdi. Türk milletin vatanına bayrağına ezanına ne derecede sahip çıkabileceğini herkes gördü. Biz MHP olarak 15 Temmuz’da tanklara bedenlerini siper eden, kurşunlara göğüslerini geren bu aziz millete müteşekkiriz, Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.
Türkiye’nin bir tarım ülkesi ve sanayisinin de tarıma dayalı bir ülke olduğunu kaydeden Erdem, özelikle köyden şehre göçün önüne geçilmesi ve yeniden üretimin artırılması gerektiğini söyledi. Bu şekilde ülke ekonomisinin de canlanacağına inandığını kaydeden Erdem, Birlik Başkanı Akın’a da yetiştiricilerin desteklenmesi ve üretimin arttırılması noktasında verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.



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