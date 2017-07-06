Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 17:54

MHP il Başkanı Kalı: 15 Temmuz unutmayacağız

MHP Malatya İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, 15 Temmuz’u unutmayacaklarını belirterek “O gün meydanlarda olacağız” dedi.

MHP il Başkanı Kalı: 15 Temmuz unutmayacağız

06 Temmuz 2017 17:54


15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ’cü bir grup askerin kalkıştığı darbe girişiminin yıl dönümünde Malatya’da gerçekleşecek anma programlarına Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Teşkilatı da katılıyor. MHP’nin de 15 Temmuz’un yıl dönümünde meydanlarda olacağını ifade eden Kalı, “Bir avuç hain tarafından darbe yapmaya çalıştılar ancak milletimiz destan yazarak devletinin ve ülkesinin yanında olduğunu göstermiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak darbe girişiminin yıl dönümünde bizlerde meydanlarda olacağız. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, mekanları cennet olsun. Bizler 15 Temmuz’da meydanlarda çıkarak devletimizin ve ülkemizin yanında olduk ve yine meydanlar da olacağız” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:55
  • Güneş :05:02
  • Öğle :12:42
  • İkindi :16:37
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:51
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!