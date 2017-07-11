MHP İl Başkanı Kalı’dan Gürkan’a ziyaret

Ömer Faruk Kalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı, beraberinde MHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Milliyetçi Hareket Partisi siyasi hayatta önemli bir konumdadır. Türk siyasi hayatında ve demokrasinin kökleşip yeşermesinde önemli katkıları olmuş bir siyasi partidir. Siyasi partilerimiz aynı zamanda toplumdaki birlik beraberliği, dirlik, düzeni ve dayanışmayı teşvik etme noktasında da gayret gösteren siyasi kurumlardır. Bu siyasi hareketin Malatya’da ki İl Başkanını ve Battalgazi İlçe Başkanını burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Başlamış oldukları bu görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. MHP İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı ise, Başkan Gürkan’ın halk tarafından sevilen bir Belediye Başkanı olduğunu ifade ederek, “Bizi makamında kabul eden Battalgazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi göreve yeni başladık. Bu süreçte yerel yöneticilerimizle görüşmelerimize devam etmekteyiz. Ortak payda altında birleşip, memleketimiz için, ülkemiz için nasıl bir çalışma yapabiliriz, milli birlik ve beraberlik ruhunu nasıl oluşturabiliriz, bunları görüşüp birlikte hareket etmek için başkanımızla bir araya geldik. Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Beyin çalışmalarındaki düzgünlüğü, halkımız tarafından çok seviliyor olması dolayısıyla tebriklerimi sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de bize düşen ne olursa başkanımızın yanındayız” dedi.

Son olarak konuşan MHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı da, Battalgazi ilçesi ile ilgili istişarelerde bulunacaklarını belirterek, “Göreve geldikten sonra Battalgazi’ye bağlı köyleri gezdik. Bu ziyaretlerde köylülerimizin bizlere ilettiği sorunları Başkanımıza iletmek ve kendisini bilgilendirmek için ziyarette bulunduk. Bizleri kabul ettiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu.