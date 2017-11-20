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20 Kasım 2017 16:29

MHP İl Başkanından esnaflara destek sözü

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ali Evren’i ziyaret eden MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, burada yaptığı konuşmada “Ortak paydamız Malatyamız için tüm gücümüzle Başkanımızın yanında olacağız ve el birliği ile esnaflarımıza yardımcı olacağız” dedi.

MHP İl Başkanından esnaflara destek sözü

20 Kasım 2017 16:29


MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve yönetimi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ali Evren’e iade-i ziyarette bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ESKKK Başkanı Ali Evren, “İade-i ziyarette bulunan Başkanıma ve yönetimine teşekkür ediyorum. Başkanlığımız sürece yaptığımız çalışmalar sonucu, Türkiye sıralamasında 10’ncu yerdeyiz. Ortak Paydamız Malatyamız ve esnaflarımız için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Ve biliyoruz ki MHP İl Başkanı Bülent Avşar Bey ve yönetimi de ortak paydamız Malatya için desteklerini esirgemeyecektir” ifadelerini kullandı.


MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise, “Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Ali Evren’in çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Başarılı çalışmaları, esnafa olan yaklaşımı her zaman takdir edilmiştir. Başkanımızın da belirttiği üzere ortak paydamız Malatyamız için tüm gücümüzle Başkanımızın yanında olacağız. El birliği ile esnaflarımıza yardımcı olacağız” diye konuştu.




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