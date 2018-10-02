MHP İl Kadın Kollarından aşure etkinliği

Taştepe Mahallesi Meydanında düzenlenen etkinliğe MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Yeşilyurt ilçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, "İkinci senenin ilk ayı olan Muharrem ayı onuncu günü aşure günüdür. Aşure paylaşmanın dayanışmanın birliğin ve beraberliğin sembolüdür. Tabi bu mübarek günde Kerbela'yı, Hz. Hüseyin'i anmadan geçemeyeceğiz. Hüseyin'i duruş ahlaktır, adamlıktır, adalettir. Hz. Hüseyin ve ashabı Kerbelada kanlarını çöle dökmüşlerse de haklılıkları bütün yezit kafilesi tarafından yenilgiye uğratılmıştır" diye konuştu.

Daha sonra vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.