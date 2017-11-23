MHP İstanbul Milletvekili Erdem, il teşkilatını ziyaret etti

Malatya’ya bazı incelemelerde bulunmak üzere gelen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Milletvekili Erdem, memleketinin Malatya olduğunu söyleyerek “Onun için Malatya özelinde bugün yapacağımız çalışmaları büyük bir gururla yapıyorum. Temennimiz ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte, her türlü darbeye karşı devletimizin yanında olmak üzere siyasi çekişmeleri bir kenara bırakmak suretiyle devletin dokusunu muhafaza etmek, milli birlik, bütünlük içerisinde hareket etmeye gayret etmek” dedi. Göreve yeni seçilen İl Başkanı Avşar’a da başarılar dileyen Milletvekili Avşar, "Başkanımız Milliyetçi, Ülkücü camianın çok kıymetli bir temsilcisi ve yöneticilerimizdendir. Başarılarının daimi olmasını temenni ediyorum. Malatya ile ilgili yapacağımız çalışmalarımız bu anlam hayırlı uğurlu olacağına inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin selamlarını, saygılarını getirmiş bulunmaktayım" diye konuştu.

Malatya’da bir dizi ziyaretlerde bulunacaklarının da altını çizen Erdem, Cemal Gürsel Mahallesinde Alevi vatandaşların kapılarına konulan çarpı işaretlerinin provokasyon amaçlı olduğunu ifade ederek, "Başta Valimiz olmak üzere yetkililerle görüşme yaparak bu konuyu araştıracağız. Temennimiz ülkemizin geçtiği bu zorlu süreçte, 15 Temmuz’da ilk açıklamayı yapan Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin dediği gibi her türlü darbeye karşı devletimizin yanında olmak üzere siyasi çekişmeleri bir kenara bırakmak suretiyle devletin dokusunu muhafaza etmek, milli birlik, bütünlük içerisinde hareket etmeye gayret etmeliyiz. Üniter devlet yapısını korumak adına bu ilke ve ülkü ile hareket edeceğimizi buradan tekrar belirtmek istiyorum. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Ziyarette MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı’da yer aldı.