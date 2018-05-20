MHP Kadın Kolları her gün bir mahallede iftar veriyor

Konuyla ilgili konuşan MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek, “Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, bizlerde MHP Malatya İl Başkanımız R. Bülent Avşar bey ile yaptığımız istişareler neticesinde her gün bir mahallede iftar vermeyi hedefledik. Bu çerçevede Kadın kolları olarak gittiğimiz tüm mahallelerde, sevgi ile karşılanıyoruz. Buda bizi fazlasıyla memnun etmektedir. Bugüne kadar Topsöğüt, Çavuşoğlu ve Battalgazi ‘de iftar sofralarımızı vatandaşlarımız ile paylaştık. Bundan sonraki süreçte de tüm mahallelerimize ulaşmaya ve vatandaşlarımız ile birlikte buluşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.