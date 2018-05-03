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03 Mayıs 2018 15:24

MHP Kadın Kollarından ‘Türkçülük günü’ programı

3 Mayıs Türkçülük günü nedeniyle MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

MHP Kadın Kollarından ‘Türkçülük günü’ programı

03 Mayıs 2018 15:24


Soykan meydanında düzenlene etkinlikte vatandaşlara ayran ikram edilirken, programa MHP İl Başkan Yardımcısı Yücel Polat, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile milletvekili aday adayları katıldı. MHP Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek burada yaptığı konuşmada, “Hüseyin Nihal Atsız, Başbuğumuz Alparslan Türkeş ve arkadaşlarının 1944’de işkencelerle başlayan bu kutlu yürüyüşleri ülkücü Türk milliyetçileri ile ilelebet sürecek. Türklük, ülkücü Türk milliyetçilerinin omuzlarında yükselecektir. Bu kutlu gün vesilesi ile milliyetçiler günümüz kutlu olsun” ifadelerine yer verdi. MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ise Türkçülük Günün tarihine değinerek, "Türkçülük, ilk defa 3 Mayıs 1945 tarihinde tophane askeri hapishanesinde Nihal Atsız ve 10 arkadaşı tarafından kutlanmıştır. 3 Mayıs Türkçülük gününü kutluyorum. Başta Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey olmak üzere bu davanın tüm çile çekenlerini şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.


Konuşmaların ardından yöresel giysiler giyen MHP’li kadın kolları üyeleri hakla ayran ikram etti.




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