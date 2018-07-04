MHP Lideri Bahçeli’den Malatya kutlaması

Devlet Bahçeli, 24 Haziran’da gösterilen başarıdan dolayı MHP Malatya İl teşkilatını kutlayarak “Başarınızın yerel seçimlerde de devam edeceğinden şüphem yoktur" dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Malatya heyetini kabul eden Bahçeli, uzun yıllar aradan sonra Malatya’da milletvekili çıkarılmasından dolayı tebriklerini ileterek “Başta il başkanımız olmak üzere tüm teşkilatımızı kutluyorum. Başarınızın yerel seçimlerde de devam edeceğinden şüphem yoktur" ifadelerine yer verdi. 19 yıl aradan sonra gelen bu mazbatanın anlamının çok büyük olduğunu belirten Bahçeli, "Malatya’ya başta şahsınıza, teşkilatınıza ve bizlere destek çıkan tüm Malatya halkına teşekkürlerimi ve selamlarımı iletin. Malatya’yla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. MHP milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da, adaylık sürecinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye bulunmuş olduğu sözü yerine getirmekten mutlu olduğunu kaydederek, "İnşallah bir sonraki seçimlerde bu başarıyı katlayarak devam ettireceğiz ve Malatyayı Milliyetçi Hareket Partisiyle, bozkurtların kalesi yapacağız. Ayrıca Malatya’da sorun, sıkıntı ve talepleri TBMM’de hiç çekinmeden dile getireceğim ve Malatya’nın has ve has vekili olacağım. Türkiye’nin bekası için elimden gelenin fazlasını yapmaya hazırım. MHP’nin şahlanışı, Türkiye’nin şahlanışıdır" şeklinde konuştu.

Genel Başkan Bahçeli’ye Malatya’dan yıllardır çıkmayan milletvekilinin mazbatasını sunduklarını ifade eden MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar ise, ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede "Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli Bey’i makamında ziyaret edip, elini öptük, hayır dualarını aldık. Liderimiz Devlet Bahçeli teşkilatlara çalışmalarından dolayı çok teşekkür etti ve memnuniyetini bildirdi bizlere. Çalışmalarımızdan dolayı başarılar diledi. Teşkilata ve Malatya halkına teşekkürlerini bildirdi. Bizde kendilerine önümüzdeki yerel seçimlerde belediye başkanlarıyla gelme sözü verdik. İnşallah Belediye Başkanlarımızla tekrar liderimizin huzuruna çıkacağız” diye konuştu.