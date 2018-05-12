Samanlıoğlu, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler kapsamında MHP Pütürge İlçe Teşkilatı ile Ziraat Mühendisleri Odası’nı ziyaret etti. Samanlıoğlu, bilgi birikimi ve tecrübesini Malatya’da en güzel şekilde kullanmak amacıyla aday adayı olduğunu ifade etti. Aday adaylığı süreci içerisinde MHP il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ettiğini aktaran Samanlıoğlu, "Malatya’mızın sorunlarını, çözüm yollarını alıyoruz" şeklinde konuştu. Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi’ni ziyaretinde kayısının Malatya’nın altın değeri olduğuna dikkat çekerek, "Kayısıya sahip çıkacak, yönlendirecek kurumların başında Ziraat Mühendisleri Odası da geliyor. Bu noktada başkanımız Fevzi Çiçek’i ziyaret ettik. Kendilerinden önerilerini ve çözüm yollarını dinledik. Bunun yanında Malatya’ya faydalı olabilecek fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerine yer verdi.

Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek ise "Seçim sürecine girdiğimiz süreçte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Aday Adayı Berkan Samanlıoğlu’na ziyaretinden dolayı teşekkür ediyoruz. Malatya birçok sorunlarla beraber, bizim gerçek faal alanımız tarımla alakalı konularda istişare etmek adına bize de fırsat doğmuş oldu. Kendisine başarılar diliyoruz" diye konuştu.