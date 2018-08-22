MHP Malatya’da bayramlaşma töreni

Parti binasında gerçekleşen bayramlaşmaya MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanı Bülent Avşar, Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı,Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan ile partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, “Öncelikle sizleri ve bizleri buluşturan ve kavuşturan Yüce Rabb’imize sonsuz hamdı senalar olsun. Hepinizi saygı ve sevgili ile selamlıyor hoş geldiniz dileklerinde bulunuyorum” diyerek partililerin bayramını kutladı. Bayramların küskünlüklerin sona erdiği, barışın ve huzurun hakim olduğu günler olduğunu dile getiren Avşar, “Bayramlar dostluğun ve kucaklaşmanın hiç değişmediği adresleridir. Bugün Kurban Bayramının sevincini hep birlikte yaşamaktayız. Kurban Allah’a yaklaşmanın bir vesilesidir. Bu vesile ile tüm İslam aleminin, aziz milletimizin ve siz değerli hemşehrilerimizin kurban bayramını kutluyorum, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Daha sonra söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’da tüm katılımcıların bayramını kutlayarak “Geçtiğimiz 16 Haziran’da yine bir bayram günü hep beraber buradaydık. Gerçek olan bir şey var ki ne söylediysek o oldu. Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran gecesi zafer ile kapatacak dedik tabi buruk da olsa 20 yıldan sonra gelen bir milletvekilliği bir nebzede olsa bizleri sevindirdi. Gönül isterdi ki 2 olsun 3 olsun tabi buna biz ve camiamız inandık dışarıdaki arkadaşlarımızda inandı. İnanmayanlar ise Allah nasip ederse bundan sonraki seçimlerde inanacaklar” şeklinde konuştu.

Artık MHP’nin Malatya’da bir milletvekilinin olduğunu vurgulayan Fendoğlu, “Bugün buraya katılan dava arkadaşlarım, bugüne kadar bir olduysa bundan sonraki süreçte de daha fazla çalışmamız icap edecek. Çünkü 24 Haziran seçimlerinden sonra tembellik etmedik ve yatmadık yatmayacağız da. Hedefimiz 30 Mart 2019 yerel yönetimlerde Malatya Büyükşehir Belediyemiz ilk hedefimiz daha sonra Battalgazi daha sonra Yeşilyurt ve ilçeler olacaktır. Ben buna tüm kalbim ile inanıyorum sizde inanın. Bu bayramlarda Türk örf ve adetlerine göre bizler birleşebiliyorsak bir dava uğruna birleşebiliyorsak bunu 365 güne hatta daha ötesine yayıp birlik beraberliğimizi daim kılmalıyız ki bizler muzaffer olalım. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya ise ülkenin çok kritik virajlardan geçtiğini belirterek, “Bugün her bayramdan daha fazla birliğin ve beraberlik ihtiyacımızın olduğu dönemdeyiz. Ülkemizin ancak bu birlik ve beraberliğimiz ile bu zorlukları açabiliriz. Onun için Malatyalı hemşerilerimi tüm İslam aleminin kurban bayramını en kalbi duygular ile kutluyorum” diye konuştu.