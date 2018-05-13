Gören bu kapsamda sanayi esnaflarını ziyaret ederek sorunları dinledi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaflar Gören’e düşünce ve sıkıntılarını aktardılar.

Malatya’nın sorunlarını bildiğini belirten Gören, “24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler kapsamında sanayi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinlemek istedim. Milliyetçi Hareket Partisi’nden 24 Haziranda yapılacak seçimlerinde aday adayı oldum. Bu kapsamda da ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bugün de sanayi esnaflarımızı ziyaret ederek sorunlarını dinlemeye geldik. Malatya’mızın sorunlarını biliyoruz. Esnaflarımızın sorunlarına çözüm bulacağız inşallah. Bildiğimizi kadarıyla esnaflarımız ciddi bir sıkıntı içerisinde. Bizler İnşallah 24 Haziran’da Malatya’dan vekil çıkararak, esnaflarımızın ve Malatyalı hemşehrilerimizin sesini meclise taşıyacağız” dedi.

Bu arada Gören ve beraberindeki MHP heyeti daha sonra Akçadağ ilçesinde STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Gören burada yaptığı açıklamada, “24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde esnaflarımızın desteklerini istiyoruz. MHP olarak Malatya’dan vekil çıkarmamız gerekiyor. Ülkemiz içinde oynan oyunları görünüyorsunuz. Cumhur İttifakı’na destek vermeliyiz” diye konuştu.