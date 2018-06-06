MHP milletvekili adayı Fendoğlu: “Tek amacım Malatya’ya hizmet etmek”

27’nci dönem milletvekilliği için çalışmalarına devam eden MHP’nin 1’inci sıra adayı Fendoğlu, beraberindekiler ile birlikte Darende’yi ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden MHP’li Fendoğlu, ardından Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Fendoğlu, milliyetçi, vatanını, bayrağını ve milletini seven insanların 15 Temmuz gibi bir tuzak karşısında tek yürek olup bu tuzakları bozduğunu, Cumhur İttifakının bu tuzakları bozacağının en büyük emaneti olduğunu söyledi. Kaymakam Zengince de, 24 Haziran seçimlerinin ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. Fendoğlu ve beraberindeki MHP’liler ardından Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Eser, Fendoğlu’nun memlekete yararlı olacağından endişelerinin olmadığını kaydederek, "Parti olarak değerli büyüğümüz Devlet Bahçeli büyük fedakarlıklar yaptı. Gerçekten takdire şayan hareketlerde bulundu bu memleketi korumasıyla ilgili. ’Biz partiler kurarız, partileri fes ederiz ama bu vatan elden giderse hiç bir şey yapamayız’ cümlesi her zaman aklımdadır. Hakikaten kendisine büyük saygı duyuyoruz büyük minnet duyuyoruz. Memleketi parçalanma aşamasında birinci derecede etken olmuştur. Ben buna bireysel olarak aynı diyorum” şeklinde konuştu. Fendoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Balaban, Yukarı ve Aşağı Ulupınar Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlar ile hasbihal etti. Mahallelerde esnaf ve evlere yapılan ziyaretlerde sıcak ve samimi görüntüler yaşandı. Seçim çalışmalarına devam eden Fendoğlu, ziyaretler sırasında karşılandığı ailelerle yakından ilgilendi. Fendoğlu, dükkanlarında misafir oldukları esnaflarla hatıra fotoğrafı çekindi. Vatandaşlarda MHP’li milletvekili adayı Fendoğlu’na, talep ve sorunlarını iletti. Fendoğlu da bu sorunların çözümü için mecliste güçlü bir MHP’nin olmasının gerektiğini, bunun için çalıştıklarını söyledi. Milletvekili adayı Fendoğlu iftarın ardından beraberindeki MHP’li heyetle birlikte Yeşilyurt’un Cafana Mahallesi’ne geçti.

Esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından mahalle meydanında bulunan çay bahçesinde toplanan mahallelilerle sohbet etti.