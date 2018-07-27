MHP Milletvekili Fendoğlu gündemi değerlendirdi

Basın toplantısına MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan katıldı.

Fendoğlu, “Geldiğimiz yıla kadar çeşitli sebeplerden dolayı bir MHP Malatya Teşkilatı olarak meclise vekil gönderemedik, sesimizi, derdimizi anlatacak bir vekilimiz olmadı. Tabi 24 Haziran’da tüm teşkilatımız el ele vererek bir zafer elde ettik. Tabi bizim beklentimiz daha fazlasıydı. Bu zaferi 2 veya 3 ile taçlandırmaktı ama kısmet, bir ile kaldı. Bu demek değildir ki biz bir ile yetineceğiz. Bundan sonraki süreçte önümüz açık, çalışlarımızı ona göre yapacağız. Bu saatten sonra ülkücü hareketin dirilişi olmuştur, 24 Haziran bir milat olmuştur” dedi.

24 Haziran seçimi bittikten sonraki süreçte teşekkür ziyaretlerine çıktığını aktaran Fendoğlu, “Teşekkür etmediğim ilçelerimiz var. Bu süreç içerisinde meclis kapandı 1 Ekim’e kadar Malatya’da olacağım. Her yere yine aynı şekilde, aynı heyecanla il başkanım, ilçe başkanım, kadın komisyonlarım hep beraber gidip ziyaret edip dertlerini dinleyip mecliste ses olabilecek arşivlerini hazırlayacağız. Herkesin rahatlıkla ulaştığını ve temasa geçtiğini ve bunu da dile getirdikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhur ittifakının seçimden sonra da devam ettiğinin altını çizen Fendoğlu, “Bizim ittifakımız Bir süreçlik, bir seçimlik ittifak değil devletin bekası söz konusu olduğunda Türk milleti liderlerinin arkasından durur. Önce devletim, milletim sonra partim diyen bir Genel Başkanın mecliste bir vekili olmaktan gurur, onur, şeref duyarım. Bizler 49 tane çeri, ülke eri, davasını meclise taşıyan ülküdaşlarız bizler orada olduğumuz süre içerisinde devlete diz çöktürmeye kalkanlar hüsrana uğrayacaktır. Bizler de orada olduğumuz müddetçe hüsrana uğrayacaklar. Bugün itibariyle Darende teşkilatımızla birlikte yaptığımız toplantıda 30 Haziran 2019 seçim startını verdik. Çok başarılı sonuçlar alacağız. Bu sonuçların yansıması da büyükşehire yansıyacak. Burada her ülküdaşım yeter ki inansın. Seçim boyunca söylediğim sloganı her yerde söyledim ‘inanırsanız olacak’, inanmazsanız kaybedersiniz. Bizler inandık tüm dava arkadaşımızın da inansın bu kez belediyede de başaracağız Allah’ın izniyle" şeklinde konuştu.

Fendoğlu, “Ben bu kısa süre içerisinde bir önergeye imza attım uzman çavuşlarına özlük haklarıyla ilgiliydi ama bu önerge kabul edilmedi. Danışman arkadaşlarımızın şuanda Malatya’nın sorunlarıyla ilgili araştırma önergesi hazırlıyorlar o inşallah hayata geçtiği takdirde ben AK Parti milletvekilleriyle beraber el ele Malatya ile ilgili ne sorun varsa buna çözüm bulmaya çalışacağız” diye konuştu.