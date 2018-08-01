MHP Milletvekili Fendoğlu’ndan Polat’a ziyaret

MHP İl Başkanı Bülent Avşar ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “Meclisin tatile girmesi ile birlikte Milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu ile birlikte Malatya’da ziyaretlerde bulunuyoruz. Malatya hepimizin ortak paydası, Malatya için yapılacak her çalışmada Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın yanında olacağız. Beraberce Malatya’ya hizmet etmek için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’na bundan sonraki süreçte çalışmalarında başarılar dileyerek, Malatya’nın ortak paydaları ve sevdaları olduğunu söyledi.

Malatya’ya hizmet etmenin büyük bir şeref olduğunu ifade eden Başkan Polat, “Bundan sonraki süreçte bizler Malatya’da Sayın Milletvekillerimiz Ankara’da Malatya’mız için ne kadar katkı alabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız. Hep birlikte Malatya’mıza hizmet edeceğiz. Malatya’mızı Türkiye’nin örnek şehirlerinden birisi haline getirmek için hep birlikte el ele vererek çalışacağız” şeklinde konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da Malatya için yapılacak çalışmalarda MHP’nin her zaman Büyükşehir Belediye’nin yanında olacağını ve Malatya’nın menfaatleri için fikir alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Fendoğlu, “Malatya’mızın menfaat ve çıkarları için her zaman Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hareket edeceğiz. Ankara’da ki ittifakı yerelde de devam ettireceğiz” diye konuştu.