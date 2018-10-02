MHP yerel seçim çalışmalarına hız verdi

Parti binasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Samanlı, MHP olarak seçimlere güçlü bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, “Battalgazi ilçe başkanlığı olarak yarın seçim olacakmış gibi Malatya'da ziyaretler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik” ifadelerine yer verdi.

Malatya'da 19 yıl sonra MHP olarak Milletvekili çıkardıklarını ve bunun gururunu yaşadıkların dile getiren Samanlı, “Battalgazi ilçesi olarak oyumuzu artırdık, vekilimiz halktan birisi olduğu için vatandaşlarımızı ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Biz her zaman vatandaşlarımızın sorunlarını dinliyoruz çözüm bulmaya çalışıyoruz. 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde bunun meyvesini alacağımızı düşünüyorum” ifadelerine kullandı.

Cumhur İttifakının yerel seçimlerde de sürüp sürmeyeceği konusunda değerlendirmelerde bulunan Samanlı, “Biz Malatya'da ittifak olacağını düşünmüyoruz ancak MHP Genel Merkezimizin bu konuda vereceği kararlara uyacağız. Biz Malatya'mızda ittifak olmayacakmış gibi çalışıyoruz. Her ilçemizde adaylarımız hazır durumda, yerel seçimlerde MHP belediye başkan aday adayı olmak isteyenler MHP Genel Merkezimizin talimatını bekliyor” şeklinde konuştu.

MHP'nin hedeflerinin belli olduğunu dile getiren Samanlı, “Teşkilat olarak Malatya Büyükşehir Belediyesini hedefliyoruz. Bu hayal değildir, bundan önce, 1999 yılında olduğu gibi yine başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Malatya ‘da 13 İlçemizde, hepsi birbirinden seçkin adaylarımız vardır, saha da çalışarak büyük başarılar elde edeceğiz. 2018 Haziran seçimlerinde elde ettiğimiz başarıları 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde de perçinleştireceğiz. Vatandaşlarımızın bize güveniyor, güveni boşa çıkarmayacağız. Malatya'mızı hak ettiği yere getireceğiz inşallah” sözlerini kullandı.

Kendisinin yerel seçimlerde aday adayı olup olmadığı sorusuna da cevap veren Samanlı, “Makamlar gelip geçicidir, önemli olan insanlarımızla olan diyaloglarımızı üst seviyede tutuyoruz. Partimize gelen vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz, dertlerini dinliyoruz ve daha sonra kapıya kadar uğurluyoruz. Farklı bir siyaset uyguluyoruz. Malatyalı vatandaşlarımız ilçe teşkilatımıza gelerek sorunlarını söylüyorlar, bizde çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tabi bu süreçte vatandaşlarımızın büyük bir bölümü aday adaylığı konusunda bize tavsiyelerde bulunuyorlar. Gerek arkadaşlarımız, ailemiz bizi tanımayan kişiler aday adayı ol diyorlar. Şuan bulunduğumuz konum MHP Battalgazi İlçe Başkanlığı, biz burayı hakkıyla yönetebilirsek, üzerimize düşen görevleri yerini getirebilirsek üst makamlarda gözümüz yok, tabi takdir büyüklerimizdedir. MHP Genel merkezinde aday adayı ol emri gelirse neden olmasın” diye konuştu.