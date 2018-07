MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Kaya seçim değerlendirmesi

Kaya, "Seçimlerde Yeşilyurt ilçe teşkilatı olarak durmaksızın çalıştıklarını, Ramazan ayında duraksamaksızın her kapıya ulaşmakta ve her eli sıkmaya gayret ettiklerini, neticesinde beklentilerinin daha fazla olduğunu, vatandaşlarımız MHP 24 Haziranda oy vermesinden sonra 16 yıl sonra Milliyetçi Hareket Partisi MHP olarak vekil çıkardık. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kısmet ederse önümüzde belediye seçimleri var onlara odaklanacağız canla başla savaşacağız. İnşallah Malatya bir belediye değil belediyeler alacağız. Malatya hemşehirlerimiz şu kararı verdiler Milliyetçi Hareket Partisi MHP hem genelde hem de yerel seçimlerde Mecliste olacağız. MHP Yeşilyurt ilçe başkanlığı olarak bölgemizde 18 bin küsur oy almıştık bir önceki seçimlerde Yeşilyurt bölgesinde on sekiz oy alarak ilçelerle kıyaslanmaz ama. Battalgazi ilçemizden fazla oy aldık 24 Haziranda 5 bin fazla oy almıştık bu yine on sekiz bin otuz üç bin küsur oyla yeni biz ilçeler arasında birinci olan ilçe Yeşilyurt ilçe teşkilatı olmuştur" dedi.

Çocuklarımıza Yapılan Her Türlü Saldırıyı Kınıyoruz ve idam gelmesi gerekiyor

Tecavüz ve çocuk istismarlarının arttığını belirten Kaya, " Birçok yerde çocuğa, tecavüz ve ölüm olayları gerçekleşti. Bu yaklaşımları kınıyor ve sürekli karşısında duracağımızı belirtiyoruz. Son günlerde üst üste yaşanan insanlık dramı olarak nitelendirilecek haberleri almaya devam ediyoruz. Bazen düşünüyorum. İnsanlık mı, Can çekişiyor. Yoksa vicdan yoksunu bir sırtlan kümesi haline gelen bir güruhmuş insan olarak piyasada geziyor. Ankara’da Eylül kızımızın acı haberi ile yüreğimiz sonbahar gibi yaprak dökmüştür. Akabinde Ağrı’dan gelen Leyla kızımızın acı haberi ile insanlık iyiden iyiye samimiyetini kaybetmiştir. Birde bu caniliğin, alçaklığın, aşağılık lığın adını "pedofili" koyarak olaya hastalık görüntüsü vermeye çalışanlar var idam gelmesini istiyoruz alçaklara tek çare var oda idamın gelmesi" diye konuştu.