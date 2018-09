MHP'de 5 ilçeye yeni başkan atandı

MHP Genel Merkezi tarafından Malatya'nın 5 ilçesine atanan başkanlara, mazbataları İl Başkanlığında düzenlenen törenle verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Malatya'da 5 ilçeye yeni başkan atandı. Kısa süre önce genel merkez tarafından Akçadağ ilçesine Kenan Güde, Doğanyol ilçesine Ramazan Doğan, Hekimhan ilçesine Yılmaz Ekici, Kuluncak ilçesine Mustafa Kılıç ve Pütürge ilçesine Mustafa Aluç atandı. Mazbatalarını seçim kurulundan alan yeni başkanlar, MHP Malatya İl Başkanlığında Milletvekili Mehmet Fendoğlu, İl Başkanı Bülent Avşar ve il yönetimi ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen istişare toplantısında konuşan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, bazı ilçelerde değişikliğe gidildiğini belirterek “Bize duyulan güven ve teveccühün karşılığını en iyi şekilde verebilmek, gönülleri fethedebilmek, her eve, her hemşehrimize ulaşabilmek, sorunlara şikayetlere anında cevap muhatap bulabilmek, üç hilali sancağımızı gurur şeref haysiyetle her ilçemizde dalgalandırabilmek ve belediye başkanlıkları kazanabilmek için ilçe teşkilatlarımızda yeniliğe gitmemiz gerekiyordu. Genel başkanımızın ve Teşkilat başkanımızın takdiri ile bazı ilçelerimizde değişiklikler yaptık” şeklinde konuştu.

Kimseyi yarı yolda bırakmadıklarını ve kendilerini yarı yolda bırakanlara da hiç sitem etmediklerini ifade eden Avşar, “Kırgın da değiliz. Sebepleri vardır. Lakin teşkilat çalışırken ikbal peşinde koşanları ve fitne üretenleri de asla unutmadık. Bunlara cevabımızı geçtiğimiz genel seçimlerde verdiğimiz gibi yine bugün buradan duyuruyoruz ki, yerel seçimlerde de misli ile cevabını vereceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Malatya teşkilatı tüm il ve ilçe teşkilatları ile tam kadro yerel seçimlere hazırdır. Allah'ın izni ile de bu seçimlerde de başarı ile çıkacağımızdan hiç şüphem yoktur" ifadelerine yer verdi.

Avşar, yeni atanan ilçe başkanlarına da seslenerek, “Siz değerli ilçe başkanlarımdan isteğim şudur. Adamın adamı olmayın davanızın adamı olun. Bulunduğunuz ilçede MHP genel başkanımız Devlet Bahçeli beyin temsilcisi olduğunuzu unutmadan bu kutlu görevin bilincine şuuruna şanına yakışır şekilde hareket etmelisiniz. Bunun dışına çıkacak, yanlışa düşecek hiçbir ilçe başkanımın olmadığına inancım tamdır. Menfaatinize iş yapmayın, teşkilatınıza ve vatandaşınıza faydalı işler yapın. İlçenizde vatandaşlara ayrım yapmadan yardımcı olun. İlçenizde ki kurum ve kuruluşların amiri, memuru ile bağlantılı olun ki orada bir ülkücü sorun yaşarsa muhatap bulabilesiniz. Çözemediğiniz başa çıkamadığınız bir sorun olduğu zaman il teşkilatına il başkanına gelin yardım isteyin. İmkanlarınız doğrultusunda haftada bir de olsa il başkanlığına gelip sorunlarınızı, çalışmalarınızı anlatın. İl başkanının bilgisi olmadan Ankara'ya veya ilimizde ilçenizde bulunan bizimle alakası olmayan toplantılara katılmayın." ifadelerini kullandı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen İlçe toplantısında olmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Şunu belirtmek de fayda var. Sizler MHP'nin değerlerisiniz. Bizler Malatya Büyükşehir Belediyesine ve metropol belediyelerine talibiz. Ve sizlerde ilçelerinizde bu özveri ile çalışmalarınızı yapın. Önümüzdeki yerel seçimlerde tüm ilçelerimiz belediye başkanlıklarına talibiz. Bu heyecanı sizlerde görüyorum. Bu duygu ve düşünceler ile İlçe Başkanlıklarımıza atanan ilçe başkanlarımıza ve yönetim kuruluna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yerel Seçimler öncesi tüm ilçelere MHP Kadroları taliptir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Milletvekili Fendoğlu ve İl Başkanı Avşar tarafından yeni atanan ilçe başkanlarına mazbataları verildi.