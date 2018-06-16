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16 Haziran 2018 16:48

MHP’de coşkulu bayramlaşma

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar parti binasında partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

MHP’de coşkulu bayramlaşma

16 Haziran 2018 16:48


Yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşma programına, İl Başkanı R. Bülent Avşar, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı M. Ali Kaya, MHP Malatya milletvekili adayları, MHP İlçe Başkanları, STK Başkanları ve çok sayıda partili katıldı.


Programda konuşan İl Başkanı Bülent Avşar, “Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak, yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan, milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel bir şekilde yaşandığı dini bayram günleri; vatandaşlarımızı birbirlerine sevgi ve saygı içerisinde yaklaştıran aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dostluk, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdendir” şeklinde konuştu.


Avşar tüm teşkilata teşekkür ederek, “Biz birlikte güçlüyüz. Görüyorum ki tüm teşkilat mensubu arkadaşlarım, ağabeylerim, Asenalar herkes burada. Hepinizin ayrı ayrı bayramlarını kutluyorum.24 Haziran’da inşallah Ankara’ya Bilge Liderimizin görüş ve emirleri ile vekiller göndereceğiz. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.


Avşar daha sonra Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, Yeşilyurt MHP İlçe Başkanı M.Ali Kaya ve MHP İlçe Başkanı Mesut Samanlı ve teşkilatı ziyaret ederek bayramlarını kutladı.




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