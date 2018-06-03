MHP’de seçim çalışmaları

dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için, MHP Malatya İl ve İlçe teşkilatları çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, MHP Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve MHP milletvekili adayları Orduzu Mahallesini ziyaret etti. Orduzulular MHP heyetini atlar ve sancaklar ile karşılayıp, miting alanına kadar yürüyerek götürdü.

Çoşkulu vatandaşlara bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Avşar, “24 Haziran Türkiye’nin kaderi bir seçim olacaktır. Biz de tüm adaylarımızla ve teşkilatlarımızla MHP’yi ve Malatya’yı mecliste güçlü temsil etmek için var gücümüzle gece gündüz , mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde, gezerek ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Türkiye’ye hem dışarıdan hasımlık besleyenler, hem de içeride onların yerli işbirlikçilerine dur dememiz için Cumhur ittifakı TBMM’de güçlü temsil edilmelidir” şeklinde konuştu.

“TBMM’de MHP hissedilir çoğunluğa sahip olmalıdır” diyen Avşar, “Bir tarafta millet aklıyla inşa edilen Cumhur ittifakı var diğer taraftan Türkiye düşmanları ile aynı ağzı konuşan şer ittifakı var. İnanıyoruz ki 24 Haziran günü bu necip millet Cumhur ittifakından yana taraf olacaktır ve birliğini muhafaza edecektir” diye konuştu.

MHP heyeti daha sonra vatandaşlarla tek tek selamlaşarak destek istedi.