MHP'den 29 Ekim sergisi

Serginin açılışına MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Battalgazi ilçe Başkanı Mesut Samanlı, Kadın Kolları Başkanı Selma Bahar Çiçek ve vatandaşlar katıldı.

Burada bir konuşma Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek, “Türk evvel ahir Şerefli bir birlikteliğin adıdır. Türkiye Türklerindir, Türk dünyasının, Alemi İslam'ın, insanlığın kalbi, ümidi, önderidir. 29 Ekim'i Türklerin bayram kılan ve Bu ülkeyi bize miras bırakan, kurucusu, Anafartalar komutanı Gazi Mareşal Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Unutmak tükenmektir. Türk kadınları atasını, özenin geçmişini asla unutmayacaktır. Ne mutlu türküm diyene” ifadelerini kullandı.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ise, “Başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlar ve toprakları vatan yapan Aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz, mekanları cennet olsun” şeklinde konuştu.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da “Bizim için çok önemli, tarihimizde özellikle Türk tarihinin yeniden yazılmasına sebep olan, son Türk devletinin reisi son Türk Devletin baş buğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah gani gani rahmet eylesin. Bizlere bu cumhuriyeti miras bıraktılar, Bu gün 95ncisi kutladığımız, Cumhuriyet Bayramı vatanımıza milletimize, geleceğimize çocuklarımıza evlatlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bizler mutlaka milli bayramlarımıza sahip çıkmak durumundayız, biz sahip çıkmazsak bu bayramlarımıza orta doğuda 'ki bir ülkeden her hangi bir ülkeden geri kalmayız ve onlara benzeriz, millet olarak milli bayramlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar resim sergisini gezdi.