MHP'den Aksaray Mahallesine çıkarma

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Teşkilatı, 24 Haziran Seçimlerinde MHP'ye en çok oy veren mahalle olan Aksaray Mahallesine teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarete MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah yılan katıldı.

Burada konuşan mahalle sakini Mehmet Aydın, “29 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde MHP Belediye başkanlıklarını alacağız inşallah. Biz her zaman MHP'ye destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, “Aksaray Mahallesi, seçimlerde MHP en çok oyu veren birinci mahalle olmuştur. Kendilerine sözüm vardı, seçimden sonra ziyaret edecektik. Bugüne nasip oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde de aynı desteği bekliyoruz” diye konuştu.