MHP’den, Birlik Başkanı Akın’a ziyaret

Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı İhsan Akın, il yönetimi ile birlikte Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın’a iade-i ziyaret yaptıklarını belirterek, "İhsan başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Gerçekten Malatya’da sivil toplum kuruluşları içerisinde en iyi çalışan bir STK. Son olarak Bulgaristan’da Tarım Bakanı ile toplantıya katıldılar. Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. MHP olarak her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Birlik Başkanı İhsan Akın ise “Yetiştiricilerimiz ve üreticilerimiz olarak MHP İl Başkanlığına seçilen Bülent Avşar ve yönetimine tekrardan başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Tarım ve hayvancılığın ülkelerin vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Akın, “Gıda ve su olmadan hiç bir canlı yaşayamaz. Bizler STK’lar, siyasiler, bürokratlar ve özel teşebbüsler olarak ortak akıl noktasında beraber istişare ederek çalışmalıyız ki ülkemizin bu zor süreçteki özellikle ithal eden değil de ihraç eden ülke olmalıyız. Başkanımızın da bizlere her anlamda destek vermesi bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Ziyaretin ardından MHP İl Başkanı Avşar ve yönetimi, Türkiye’de bir ilk olarak Çoban Müzesini de gezdi.