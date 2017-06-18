MHP’den iftar yemeği

Ömer Faruk Kalı, “Bugün gönül ve ülkü birliği yaparak, omuz omuza yürüme zamanıdır” dedi.

MHP İl Başkanlığı tarafından bir otelde iftar programı düzenlendi. Programda bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkanı Dr. Ömer Faruk Kalı, Ramazan ayının sevinç, heyecan ve gönül huzurunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Kalı, "Bu kutlu ayda iç muhasebe yapmalı, kendimizi ve çevremizi samimiyetle gözden geçirmeli, vicdan mizanını baştan ayağa kontrol etmeliyiz. Kırılan gönülleri onarmak, kararan yürekleri aydınlatmak, yabani kalpleri ehlileştirmek için rahmet dolu gün ve anlar içindeyiz, İnşallah Cenab-ı Allah, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız duaları kabul eder ve üzerimizden ihsanını, mağfiretini ve himmetini esirgemez" dedi. Kendilerine emanet edilen sancağı daha da yükseğe taşıyacaklarını ifade eden Kalı, "Şahsım onun bunun adamı değildir, bu kardeşinizde sizler gibi liderinin, davasının ve teşkilatının adamıdır, sevdalısıdır. Ben ülkücü şehit Abbas Kalı’nın oğluyum, Yüce Allah’tan niyazım odur ki, bende bu kutlu davaya hizmetimi babam gibi şehadet ile taçlandırırım inşallah. Davaya sadakat şerefimizdir” şeklinde konuştu.

Geçmişte yaşanan kırgınlık ve küskünlüklerin aşılması gerektiğini vurgulayan Kalı, "Bugün gönül ve ülkü birliği yaparak, omuz omuza yürüme zamanıdır. Çünkü aslıolan millet varlığının devamlılığıdır, Galip Erdem ağabeyin ‘yenildik dediğiniz zaman değil, yorulduk dediğiniz zaman yıkılırsınız’ sözü kulaklarımızdadır. Bugün çıkıp değişim olsun diyenlere müsaade etmeyeceğiz. MHP’yi mutlaka temizleyeceğiz, oyunu bozup Türkiye’ye sahip çıkacağız. Yeter ki inanın, doğrulun, karşınızda hiçbir oyun duramayacaktır. Yılmayacağız, yıkılmayacağız, başaracağız. Biliniz ki ülkücü şehitlerimiz, bizim şerefli geçmişimizin abideleridir. Mücadeleleri rehberimiz, davaları yolumuzdur. Bu vesileyle millet, devlet ve bayrak uğruna hayatlarını kaybetmiş kutlu dava yolcusu ülküdaşlarımızı, tüm aziz şehitlerimizi, merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyi bir kez daha minnet ve şükran hislerimle anıyor, Cenabı-ı Allah’tan hepsine rahmet diliyorum" diye konuştu.

İftar programına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYKK Üyesi Adem Özbay, MHP İl Başkanı Dr.Ömer Faruk Kalı, Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP eski İl Başkanı Mehmet Erdem, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile parti üyeleri ve basın mensupları katıldı.