MHP'den ilçe milli eğitim müdürlüklerine ziyaret

Beraberinde İl Başkan Vekili Burhan Kılınç ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay'ı makamlarında ziyaret eden MHP İl Başkanı Avşar, yeni eğitim ve öğretim yılı başlaması nedeniyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Erdemsiz bilginin sağır, bilgisiz erdemin ise kör olduğu vurgusunu yapan Avşar, “Mesela matematik notu yüksek diye sevinirken, ahlak ve vicdan seviyesi düşükse vay halimize diyen bir liderimiz var. Bizlerde eğitim ve öğretime önem veriyoruz. Bu yüzdendir ki İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize ziyarette bulunup, istişarelerde bulunduk” ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarının eğitim için hiç bir fedakarlıktan kaçmadan tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Avşar, “Aynı düstur ve ciddiyet ile eğitim için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Malatya'nın öncelikli hedeflerinden biri eğitim olmalıdır. İlimizin mevcut eğitim başarısının arttırılması noktasında eğitim camiasına büyük görevler düşmektedir. Bizlerde eğitim camiasının her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isteriz” diye konuştu.

MHP Malatya İl Başkanı Avşar ve il yönetimi daha sonra İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay Necmi İnce'ye de hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular.