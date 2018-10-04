MHP'den iş adamlarına 10 milyon TL'lik kıyak

Yapılan çalışma ile 10 milyon TL civarında bir tutarın iş adamlarının cebinde kaldığını kaydeden MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, “Bilindiği üzere, Malatya 1.deprem kuşağında yer alan bir şehir olmasına rağmen, 1.ve 2.Organize sanayi bölgelerinin olduğu bölgeler 2. deprem bölgesinde yer aldığı tespit edilmiştir. Malatya Organize sanayi bölgesindeki bir fabrika sigortası yapıldığında,sistem otomatik olarak 1.deprem bölgesini getirdiği için, aslında 2. deprem bölgesinde yer alan,1. ve 2. organize bölgesindeki 220 adet fabrikanın bina sigortası,sigorta şirketleri tarafından otomatik olarak 1. deprem bölgesine göre poliçeler tanzim edilerek, maliyeti yüksek olarak sigortaları yapılıyordu. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonrası,1. ve 2. Organize sanayi bölgesinde yapılan poliçelerin, 2.deprem bölgesine göre yapılması gerektiği ve sigorta şirketleri sistemlerine, AFAD'tan alınacak deprem risk bölgeleri bilgisinin, Türkiye genelindeki sistemlerine eklenmesini ve sistemlerinde düzeltme yapmalarını talep ettik. Talebimiz kabul edildi. Bu sayede Fabrikaların Deprem sigorta giderlerinin, deprem riskinin azalması sebebiyle, yüzde 20-25 arasında, daha ucuz poliçelerinin yapılabileceği kesinlik kazandı. Malatya organize sanayi bölgesinde bulunan, ilimizin en büyük fabrikalarından birinin sigorta giderlerinde, bu çalışma sayesinde, yıllık 500 bin civarında indirim sağlanmış oldu. Bu çalışma ile, ilimizdeki 220 fabrika Deprem, Yangın gibi poliçelerini yaparken fazladan ödedikleri 10 milyon TL civarındaki bir tutar iş adamlarımızın cebinde kalmış oldu” şeklinde konuştu.

Avşar, “2017 yılında 46 Milyar TL prim üretimi olan ve sektörün yüzden 70'nin yabancıların elinde olduğu bir piyasada, sadece Malatya için değil diğer illerde de bu çalışmanın yapılması gerektiğini ve ,yabancılara fazladan ödenen tutarların ülkemiz ekonomisine kazandırılmasını da buradan yetkililere haberdar ediyoruz. Kriz ortamında maliyetleri artan sanayicilerimize, Milliyetçi hareket partisi olarak yaptığımız bu çalışma ile sanayicilerimize bir nebzede olsa nefes aldırmış olmanın mutluluğunu yaşıyor, ileri ki ünlerde de buna benzer çalışmalar ile sanayicilerimizin yanında olduğunu belirtmek istiyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.