MHP'den Malatya'ya Eximbank talebi

Malatya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Malatya'nın ihracatının arttırılması adına Eximbank irtibat bürosunun kente açılmasını talep etti.

İl Başkanı Avşar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada “1980 yılından itibaren, ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurt dışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi için faaliyet gösteren Eximbank'ın, irtibat bürosunun Malatya'da açılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bankanın 20 ilde faaliyette olduğunu aktaran Avşar, “Eximbank şubesinin Malatya'da da açılması, ihracatın arttırılması için son derece önemli bir hizmet olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yıllık ihracatı 21 Milyon dolar olan Erzurum'da Eximbank irtibat bürosunun olduğuna değinen Avşar, “Yıllık ihracatı 400 Milyon dolar olan Malatya'da bankanın şubesinin olmaması üzücü bir durum. Eximbank irtibat bürosunun ilimizde açılması ile birlikte Malatya'da ihracat yapan firmaların finansmanına yapılacak destek ile kısa bir süre içerisinde 150 ülkeye toplamda 1 Milyar dolarlık bir ihracata ulaşılacağımızı ümit ediyorum” diye konuştu.

Malatya'da bankanın şubesinin açılması ile Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl'ün de bu hizmetten yararlanabileceğini belirterek Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Milletvekillerinden bu konuda destek istedi.