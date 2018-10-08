MHP'den "Sanayicilere yeşil pasaport verilsin" önerisi

Bülent Avşar, imalatçı sanayicilere yeşil pasaport verilmesi önerisinde bulundu.

Bülent Avşar, krizi atlatmanın yolunun üretim ve ihracat yapmaktan geçtiğini ifade ederek, "İhracat yapmak için de iş adamlarımızın vize probleminin olmaması gerekiyor. Buna rağmen iş adamlarımıza yeşil pasaport vermede imtina eden bürokrasimiz,4.derecedeki bir memura bile yeşil pasaport verebilmektedir. Son çıkan yasa ile son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı, 1-10 milyon dolar arasında olan firma yöneticisi 1 kişiye, 10-25 milyon dolar arasında olan firmalarda 2 kişiye, 25-50 milyon dolar arasında olan firmalarda 3 kişiye, 50-100 milyon dolar arasında olan firmalarda 4 kişiye, 100 milyon dolar üzeri olan firmalarda 5 kişiye yeşil pasaport verilebiliyor. Ancak bu ciroya ulaşamayan üretim yapan binlerce KOBİ var. Ülkemiz sanayisi, yüzde 99'u KOBİ olan küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşmaktadır. Bu yasa ile son 3 yılda,1 milyon dolar,yani 6.5 milyon TL ihracat yapacak bir firmanın tek yetkilisine yeşil pasaport verme hakkı tanınıyor. Oysa kurlardaki artış sebebiyle KOBİ dediğimiz iş adamlarımızın bu ciroya ulaşmaları mümkün değildir. Ayrıca dünyayı gezmesi gereken iş adamlarımız vize problemi ile uğraşırken yeşil pasaport verilip, 25 yıllık memuriyet hayatında hiç yurt dışına çıkmayan bir memur devletimiz tarafından desteklenmekte sanayicilerimiz mağdur edilmektedir. Bu sebeple ihracat yapmayan, yıllık 500 bin TL ciro yapan, imalatçı bir iş adamına yeşil pasaport verilmelidir ki o iş adamı vize problemi olmaksızın ülke ülke gezerek ürününü tanıtıp ihracat yapabilsin. Ülkemiz ihracat ile büyüsün. Bu sebeple Dış işleri Bakanlığımız içişleri bakanlığımız ve gümrük ticaret bakanlığımızın MHP olarak bu talebimizi dikkate almalarını arz ediyoruz. KOBİ'lere yeşil pasaport verilsin ülkemiz ekonomisi büyüsün. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yaptığımız bu çalışma ile iş adamlarımızın, imalatçı sanayicilerimizin her zaman yanında olduğumuz belirtmek isteriz” diye konuştu.