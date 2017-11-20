MHP’den Yeşil Kuşak ve Mahallelik Projesi’ne destek sözü

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Bülent Avşar ve il yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a iadeyi ziyarette bulunarak bir süre görüştü.

Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Başkan Gürkan’a iadeyi ziyarette bulunduklarını belirterek, “Selahattin Başkanımın yaptığı çok hayırlı işler var. Bunları yakinen de takip ediyorum. Kendisinin adı ödül avcısına çıktı. En son Antalya’da bir ödül daha aldı. Başkanımın çok önemsediği iki proje var. Bizde Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu iki projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Projelerden bir tanesi Mahallelik projesi, diğeri de Yeşil Kuşak Projesi. Biz bu projelerde her zaman Başkanımla birlikte hareket edeceğimizi, özellikle de Mahallelilikte biz Battalgazi hudutları içinde olan her yerde gençlere yönelik uyuşturucu ile mücadele noktasında projelerimiz var. Bu projelerimizde de başkanımızdan bizzat destek isteyeceğiz. Yeşil Kuşak projesi ise Malatya’nın nefes alacağı bir proje olduğunu ve bunun yüzde yüz yapılmasını biz canı gönülden istiyoruz. Kendisine bu konularda destek olacağımızı bildiriyoruz. Şu anda gezdiğim yeni Hizmet binamızı bence Türkiye’de bir ilk hizmet binasıdır. En kısa zamanda da faaliyete geçirilmiştir. Bundan dolayı da başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bülent Başkanımızı ve değerli yönetim kurulunu burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendilerinin ifade ettikleri gerek Yeşil Kuşak Projemiz, gerek ‘Mahallelilik olgusu’ üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Bu konuda Yeşil Kuşak çalışmamız da binamızın olduğu gibi Yeşil Kuşak Çalışmamız da bir ilktir. Şehir merkezinde stadyum ve kamu binalarının boşaltılıp şehrin akciğeri olabilecek bir mekanın oluşturulmasında ki batıdaki ülkelerde büyük şehir parkları var, ama bizim ülkemizde maalesef bunlar yoktur. Bunu ilk olarak Malatya’da başlatmış olmanın ve bu projenin belirli bir aşamaya gelmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kalan kısmını da inşallah en kısa zamanda ekip olarak devam ediyoruz. Mahallelilik olgusu da hakikaten önemlidir. Bize en büyük projen nedir diye sorduklarında ‘Mahallelik Projesi’ olduğunu söylüyorum. Bu projemiz Türkiye’de TOKİ nezdinde mahallelilik kavramının öne çıkarıldığı ve bundan sonraki imar konseptlerinin Mahallelilik konseptinde öne çıkarılacak olması, geçtiğimiz günlerde Şehircilik Şurasının toplanmasında Mahallelilik kavramının öne çıkması bu konuda ne kadar isabetli bir adım attığımızın en önemli göstergesidir. Mahallelilik kavramı noktasında da gerek İnönü Üniversitesi, gerek Emniyet Müdürlüğümüz, gerek Müftülük gerek lokomotif olarak Belediye olarak ve sivil toplum örgütleriyle ve siyasi partiler ile birlikte çalışıyoruz. Memleketimizin huzuru, asayişi ve birlik, beraberliği de bu Mahallelilik projesinin başarısına bağlıdır diye düşünüyorum. Çünkü biz mahallelilik projesini insanla özdeşleştirdiğimiz zaman insan hücrelerden oluşur. İnsanın hücresi sağlam olursa vücutta sağlam olur. Bir devletin, bir ülkenin hücreleri de mahallelerdir. Mahalleler sağlam olursa, o ülkenin milli birlik ve beraberliği de sağlam ve sağlıklı olur. Bu anlamda da sayın il başkanımızın ifade ettiği gibi bu çalışmalarımız da tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte takip ediyoruz. İnşallah burada da bir lokomotif görevi görerek Battalgazi Belediyesi olarak rol model görevimizi yerine getirmek konusunda gayret göstereceğiz. İl başkanımızın bu ziyaretleriyle bizleri memnun ettiklerini ifade etmek istiyorum” diye konuştu.