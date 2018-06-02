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02 Haziran 2018 11:35

MHP’li aday Fendoğlu: Erdoğan’la güzel bir sohbet gerçekleştik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya 1.

MHP’li aday Fendoğlu: Erdoğan’la güzel bir sohbet gerçekleştik

02 Haziran 2018 11:35

sıra milletvekili Adayı Mehmet Fendoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya ziyaretinde bir araya geldiklerini belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatanın birliği ve bütünlüğü için üzerimize düşen desteği vereceğimizi belirttik" dedi.


MHP milletvekili adayı Fendoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Malatya’da karşıladıklarına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesaplarında yayınlayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya’da bir araya geldik. Cumhur İttifakı üzerine güzel bir sohbet gerçekleşti. Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatanın birliği ve bütünlüğü için üzerimize düşen desteği vereceğimizi belirttik" ifadelerini kullandı.


Erdoğan’ın, Fendoğlu’na Cumhur İttifakı ile ilgili çalışmalarından dolayı da teşekkür ederek, MHP’lilere selam gönderdiği öğrenildi.




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