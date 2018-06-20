MHP’li aday Fendoğlu: “Malatya’nın sahipsiz olmadığını ispat edeceğim”

MHP’nin Malatya’daki 1’inci sıra adayı Fendoğlu ilk olarak Yeşiltepe’de bulunan hal binası esnaf ve çalışanlarıyla bir araya geldi. Fendoğlu daha sonra, Cem Vakfı’na geçti. Burada Vakıf Başkanı Eşref Doğan’la sohbet eden Fendoğlu, kimseyi ötekileştirmeyen bir MHP’nin mecliste olacağını söyledi. Başkan Doğan da MHP’li Fendoğlu ve diğer adaylara başarılar diledi. Ardından Fendoğlu ve beraberindekiler Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Vakfı şubesine geçti. Vakıf Başkanı Hasan Meşeli ile sohbet eden Fendoğlu 24 Haziran’da seçildiğinde TBMM’ye gittiğinde her kesime hitap edeceğini belirtti. Başkan Meşeli de milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm adaylara başarılar diledi. Ardından MHP’li heyet ve Fendoğlu kuyumcular ve ayakkabıcılar pazarını ziyaret edip, kasap pazarı ve mini sebze halindeki esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden milletvekili adayı Fendoğlu, 24 Haziran’da ki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliğinde ise kendilerinin aday olduklarını hatırlattı. Vatandaşlar da cumhurbaşkanlığında Erdoğan’a, milletvekilliğinde de MHP’ye oylarını kullanacaklarının sözünü verdi.

MHP’li heyet kent merkezindeki ziyaretlerinin ardından Kiltepe Mahallesi’nde mahalle toplantısı düzenledi. Mahallelilerle bir araya gelen MHP’li aday Fendoğlu, kendini tanıtarak mecliste ki köprülerinin kendisinin olacağını söyledi. MHP’li heyet ardından Fendoğlu ve diğer adaylarla birlikte Beydağı Mahallesi’ne geçti. Burada mahalle toplantısına katılan Fendoğlu vatandaşlarla sohbet etti. Toplantıda ilk olarak konuşan MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, adayları tanıtarak, 24 Haziran seçimlerinin ülke için çok önemli bir seçim olduğunun vurgusunu yaptı. Ardından MHP Malatya milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da kendini tanıtarak "Malatya’dayım, Malatyalıyım. Yaklaşık 40 yıldan beri ticaretle uğraşıyorum. Alnım ak, başım dik. Sözüm de, dilim de keskindir. Tabi bu sözümün, dilimin keskin olması sizlerden alacağım güce bağlı 24 Haziran’dan sonrası için. Malatya’nın sahipsiz olmadığını size ispat edeceğim” diye konuştu.

Daha sonra MHP’li heyet ve Beydağı Mahallesi’ne katılanlarla toplu fotoğraf çekiminin ardından Yeşilyurt İlçesi’ne bağlı Gündüzbey Mahallesi’ne geçti. Burada mahallelilerle sohbet eden Fendoğlu 24 Haziran’da oylarına talip olduğunu söyledi.