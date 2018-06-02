MHP’li aday Fendoğlu’ndan, Arapgir ve Arguvan’a ziyaret

24 Haziran’da yapılacak 27’nci dönem milletvekili seçimi için çalışmalara devam eden MHP’nin Malatya’daki 1’inci sıra adayı Fendoğlu, ilk olarak Arapgir’i ziyaret etti. İlçede ki ziyaretlerine Ülkü Ocaklarıyla başlayan MHP’li aday Fendoğlu, Bozkurt’lar yuvasının kendilerinin mabedi olduğunu, kendilerinde manevi değerinin çok fazla olduğunu vurguladı. MHP’li Fendoğlu’yla beraberindekiler, İlçe Kaymakamı Salih Sak’ı ziyarette bulundu. MHP’li Fendoğlu ve Kaymakam Sak, ülke, bayrak için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ardından MHP’li Fendoğlu, İlçe’nin göbeğinde bulunan ve tanınmış Millet Han’ı inceledi. Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu tarafından Han’da karşılanan MHP’li Fendoğlu, Arapgir’in Malatya için çok ayrı bir yerinin olduğunu, üzümüyle tüm ülkeye nam saldığını belirtti. Başkan Cömertoğlu da, Fendoğlu’na çıktığı bu yolda hayırlı olması temennisinde bulundu. MHP’li Mehmet Fendoğlu, heyetiyle beraber sanatçı ve türküleriyle tanınmış Arguvan İlçesi’ne geçti. Vatandaş ve esnaflarla iç içe olan MHP Malatya Milletvekili Adayı Mehmet Celal Fendoğlu, 24 Haziran seçimleri öncesi çalışmalarına Arguvan’da devam etti. İlçe merkezine geçen MHP’li aday Fendoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İşyerlerini ziyaret eden Fendoğlu, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Milletvekilliğinde ise MHP’ye destek istedi. Samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlar halkın içinden gelen bir adayın milletvekili listesinde yer almasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşların sürekli arasında olduğunu kaydeden MHP’li aday Mehmet Fendoğlu ise, MHP’ye verilecek olan her bir desteğin ülkenin huzuru ve refahı için gerekliliğinden bahsetti.