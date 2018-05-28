MHP’li aday Fendoğlu’ndan, ziyaretler

Fendoğlu, Akçadağ’da ise iftar programında ise vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP’li Fendoğlu, hız kesmeden ziyaretlerine devam ediyor. İlk olarak Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Galericiler Sitesini ziyaret eden Fendoğlu otomobil alan vatandaşlar ve araçlar satan esnafları ziyaret etti. Araç pazarına gelen vatandaşlarla sohbet eden Fendoğlu’na, vatandaşlar tam destek vereceklerini söyledi. Bazı vatandaşlarsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a, vekillik seçiminde ise MHP’ye oy vereceklerini hatırlattı. MHP’li Fendoğlu’da milletin ve ülkenin bekası için bu yola çıktıklarını, vekilliğe seçilsek de, seçilmesek de her zaman halkın içinde bulunacaklarını dile getirdi. Otomobillere merak salan ve 18 yaşına yeni giren gençlerde Fendoğlu’yla birlikte ’ilk oyumuz MHP’ye diyerek destek çağrısında bulundu. Bazı vatandaşlarda ’Hamido’ lakaplı 1978’de bombalı saldırıda şehit olan dönemin belediye başkanı Hamid Fendoğlu’nun yeğeni Mehmet Celal Fendoğlu’nun Malatya’da vekil olmasından dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.

MHP’li Fendoğlu’da amcası Hamido’nun vatan uğruna öldüğünü, kendisinin de bu yolda ölmeye hazır olduğunu söyledi. Galericiler ve otomobil alıcılarıyla bir araya geldikten sonra MHP’li aday Fendoğlu, Oto Galericiler Sitesi Başkanı Yalçın Yalçın’ı ziyaret etti. Yalçın, partilerinde Mehmet Celal Fendoğlu’nun seçilmesinin Malatya’ya ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu. MHP’li Fendoğlu da kendilerine vermiş olduğu canı gönülden, samimi desteği için Yalçın’a teşekkür etti. MHP’li aday Mehmet Fendoğlu, daha sonra Yeşilyurt İlçesi’nde bulunan seçim bürosunu ziyaret etti. Fendoğlu’nun seçim ofisine gelen vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Katılanlarla sohbet eden Fendoğlu, milletin her daim yanında olduğunu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için dönüm noktası olduğunu vurguladı. Fendoğlu, daha sonra Akçadağ ilçesinde düzenlenen iftar programına katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. İftarın ardından edilen duadan sonra ise Fendoğlu ve beraberindekilerle birlikte çay bahçeleri ziyaret edildi.