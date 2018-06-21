MHP’li Avşar ”24 Haziran’da MHP’de buluşalım”

Bülent Avşar, Özalper, Karakavak ve Topraktepe’de mahalle toplantılarına katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen toplantılarda konuşan Avşar, “24 Haziran’da Malatya MHP ile buluşacak” dedi.

Seçimlere az bir süre kala Bülent Avşar’ın seçim gezileri ve mahalle toplantılarına katılımı devam ediyor. Özalper, Karakavak ve Topraktepe Mahallelerinde vatandaşlara seslenen Avşar, “Vatandaşlarımızın sorunlarını yakinen takip ediyoruz. İşsizlik ve imar ilgili ciddi sorunlar var. Bugün de görüldüğü gibi 24 Haziran’da sizler oyunu Milliyetçi Hareket Partisinden kullanacaklar. Saydığımız ve sayamadığımız tüm sorunlarınızı meclise taşıyıp çözüm odaklı çareler bulacağız. Milletvekili adaylarımız ithal değil bilakis Malatya’da yıllarca ülkü ocaklarında ve MHP yönetimlerinde görev almış arkadaşlarımız. Sizin içinizden gelen vekillerimiz, çözüm odaklı tüm sorunlarınızı yakinen halletme yoluna gideceklerdir. Ve inanıyorum ki bütün mahalle toplantılarımızda gösterilen teveccüh, MHP’yi Malatya’da birinci parti yapacaktır. Milletvekili adaylarımızı önce Allah’a sonra sizlere emanet ediyorum. Ve inanıyorum ki milletvekili adaylarımızı Ankara’ya meclise göndereceksiniz” şeklinde konuştu.

Başkan Avşar, 24 Haziran seçimlerine çok kısa bir süre kaldığını ifade ederek, “24 Haziran’da 16 yıllık hasret bitecek. Biz her şeyden önce milletimizin gönlüne girmek istiyoruz. Bu makamları, milletimize ve devletimize hizmet aracı olarak görüyoruz. Biz, milletimizin onuru olacağız. Yunus Emre’nin dediği gibi, ‘Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz’ .MHP Malatya teşkilatı olarak, derdiniz derdimizdir, sorunlarınızdır bizim de sorunlarımızdır. Ortak paydamız Malatya’mız için gelin hep beraber 24 Haziran’da MHP ‘de buluşalım” diye konuştu.