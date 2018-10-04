MHP'li Avşar, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi

Burada konuşan Başkan Avşar, Kadın Kolları İl Başkanı ve yönetimine teşekkür ederek, “Bu tür aktiviteler, toplumumuzun vazgeçilmez yapı taşı, bilgi birikim ve hayat tecrübeleriyle bizlere her daim kol kanat geren, koruyup kollayan yaşlılarımız ile huzurevinde bir araya gelmenin mutluluğunu, onurunu yaşıyoruz. Şunu belirtmek lazım ki, yaşlılarımıza burada hakikaten iyi bakılıyor. Hiç bir yaşlımızdan şikayet almadığımız gibi, Huzurevi Müdüründen personellerine hepsinden memnun olmaları sevindirici bir olay. Allah hepsinden razı olsun. Yaşlılara sevgiyle yaklaşmak, yaşlılarımızın hayatının kolaylaştırmak, kimseye muhtaç olmadan yaşamasını sağlamak, kültür ve geleneklerimizin parçasıdır. Hiç bir zaman unutmayalım ki bir gün bizlerde yaşlanacağız. Bu yaşlanma duygusuyla yaşlılarımızı anlamalı ve onlara değer vermeliyiz. Hayatımızın her anında hatırlarını sormak, gönüllerini almak gereklidir” ifadelerini kullandı.

“Yaşlılarımızın geçmişe ve geleceğe ışık tutan yaşayan tarihlerimizdir” diyen Başkan Avşar, "Çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse yaşlılarımızda o kadar önemlidir. Yaşlılarımız geleceğe köprü olan kültürümüzü ve değerlerimizi ananelerimizi ve örflerimizi geleceğe taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olarak bizlere aktaran yaşlılarımıza hakkettikleri sevgi ve saygıyı göstermek en önemli vazifelerimizdendir” diye konuştu.

Aşure etkinliğine MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Kadın Kolları İl Başkanı Selma Çiçek ve partililer katıldı.