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22 Haziran 2018 10:17

MHP’li Avşar: “MHP’yi Mecliste güçlü konuma getireceğinizden eminiz”

MHP Malatya İl Başkanı R.

MHP’li Avşar: “MHP’yi Mecliste güçlü konuma getireceğinizden eminiz”

22 Haziran 2018 10:17

Bülent Avşar, çok önemli bir seçim sürecine girildiğini söyleyerek, “MHP’yi mecliste güçlü konuma getireceğinizden eminiz” dedi.


Başkan Avşar, Tecde ve Konak Mahallelerinde yaptığı toplantıda, seçim sürecine değinerek, Malatya’da MHP’ye olan teveccühün karşılıksız kalmayacağını, vekil adaylarının Mecliste Malatyalıları en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.


Avşar, “Çok önemli bir seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. Bizler de, birbirinden kıymetli şahsiyet sahibi dik duruşları ile bilinen ve aynı zamanda Malatyamızın özellikle Tecde ve Konak semtimizin sosyal ve iktisadi meselelerine vakıf adaylarımızla sizlerin huzurunuzdayız. Bu adaylarımız Allah’ın izniyle; Malatyamızın hizmette geri kalmış mahallerimizin öncelikli mesellerine çözüm getirecek, Malatyamız için seferber olacaklardır. Bu anlamda bu liyakatli adaylarımıza önce dualarınızı sonra oylarınızı istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisinin mecliste güçlü konuma getirileceğinden hiç şüphem yoktur. Çünkü MHP ne kadar güçlü olursa millette, devlette ve Tecde ve Konak da o kadar güçlü olur. Biz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin fikri olan Cumhur İttifakı millet aklı çizgisinde adayımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz. Ve inanıyorum ki Malatya milletvekilliği seçimlerinde MHP’yi vekiller ile 16 yıllık hasreti sona erdirecektir” diye konuştu.




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