MHP’li Avşar’dan dolar tepkisi

Ederi 1 dolar olan hainlerin dolarla gider yapmaya kalkmaları asla tutmayacak” dedi.

Avşar, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Önce Rahip Brunson krizi, sonra Bakanlarımıza yaptırımlar, ardından içişlerimize müdahale etmeye kalkışarak PKK savunucusu Selahattin Demirtaş’ın ve diğerlerinin serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalar, FETÖ gibi her türlü terör örgütlerine sahiplik etmeleri ve son olarak da döviz ile ilgili açıklamaları iyice bardağı taşırmıştır. Başaramayacaklar, yapamayacaklar, Türkiye’nin ekonomik çöküşünü sağlayamayacaklar. Ederi 1 dolar olan hainlerin dolarla gider yapmaya kalkmaları asla tutmayacak, bu millet yedirilmek istenen zehri yutmayacaktır. ABD sanıyor ki her yaptığına onay verecek, destekleyecek ve sesini çıkarmayacak bir Türkiye var. Unuttukları bir şey var ki, milli bekamıza saldırı ekonomi üzerinden yürütülürken ne vatandan, milletten, bayraktan, devletten, ne de bin yıllık kardeşlik hukukundan taviz vermeyecek milletinin ve devletinin yanında dimdik ayakta duracak olan Milliyetçi Hareket Partisinin varlığıdır. Genel Başkanımızın almış olduğu ‘dış güçlere ve teröre karşı Hükümetin yanındayız’ kararı ile Türkiye artık teröristlere göz açtırmayan, darbecilere diz çökmeyen ekonomisi sağlam güçlü bir ülke haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Avşar, Türkiye’nin artık tehditle hizaya getirilebilecek, baskılarla kontrol edilebilecek, göz boyamalarla ayartılabilecek bir ülke olmadığını vurgulayarak, “15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de tüm dünyaya gösteriyoruz. Ülkemizin kısıtlı imkanlarla dünyaya karşı verdiği mücadeleyi görmezden gelenler, el ovuşturanlar, sevinenler ya akıl tutulması yaşıyor ya da bunların yandaşı ve yalakalarıdır. Biz MHP olarak ülkemiz içindeki yandaşlara ve hainlere karşı öncelikle birlik ve beraberliğimiz için elimizden geleni yapacağız. Sonra da imanla yapılanın ihanetle asla yıkılamayacağını dış güçlere göstereceğiz. Mehmet Akif’in de dediği gibi ‘ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ .Bakın, içimizdeki Türk uyanmaya görsün. İşte o zaman yıkamayacağımız bent bozamayacağımız oyun kalmaz. Her milli meselede olduğu gibi Milliyetçi-Ülkücü Hareket yine taşın altına elini değil gövdesini koymaktan çekinmeyecektir. Genel Başkanımızın dövize karşı başlattığı seferberlik tüm siyasi partilere ve iş dünyasına örnek olmalıdır. Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatları doğrultusunda bizde Malatya teşkilatı olarak üstümüze düşen ne görev var ise yapmaya hazırız” diye konuştu.