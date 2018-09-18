MHP'li Avşar'dan Gaziler Günü mesajı

Bülent Avşar, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Avşar mesajında “Bugün Bu Topraklarda Hür Ve Bağımsız Yaşamayı Şehit Ve Gazilerimize Borçluyuz” dedi.

Bülent Avşar, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Avşar, mesajında, “Ülkemizin her karış toprağına korkusuzca kanlarını akıtarak tarihimize adlarını altın sayfalara yazdıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaşamasının en büyük teminatı olan, Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri Gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gururunu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı ile Mareşal Rütbesi'nin verilişinin 97. yıl dönümünü ve 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Başkan Avşar, bugün bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamayı şehit ve gazilere borçlu olduklarını kaydetti.

MHP Malatya İl Başkanı Avşar'ı mesajı şöyle:

“Şehitlik ve gazilik, milletimizin gönlündeki en yüce ve en ulvi makamlardır. Devletini ve milletini canından aziz bilerek bu ulvi makamlara yükselmiş olan şehit ve gazilerimiz, her zaman milletimizin haklı gurur kaynağı olmuştur. Bugün hür ve bağımsız yaşıyorsak, milletce namus ve şerefimizle yaşıyor olmamızı şehit ve gazilerimize borçluyuz. Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Atalarımızın canlarıyla, kanlarıyla bize emanet ettiği güzel yurdumuzun tek bir çakıl taşını kimseye vermeyiz ve verdirtmeyiz.

Bizler, yedi düvelin en yıkıcı silahlarına karşı durup bu kutsal coğrafyayı vatan olarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin güvenlerini boşa çıkarmayacağız, gerekirse seve seve canlarımızı vereceğiz ama milletimizin iradesinin önüne geçmek isteyenlere aman vermeyeceğiz.

Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde, bağımsız ve hür yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilinci içinde, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazi ve malullerimizi de minnet, sevgi ve saygıyla selamlıyor, aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler diliyorum”