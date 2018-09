MHP'li Avşar'dan Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na ziyaret

Ziyarette konuşan Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız, ”Biz vakıf olarak 11 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Biz bütün siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Siyasi partilerinin bir araya gelerek, sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi. Kıbrız, ayrıca MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile Cumhur ittifakı yapmasını da olumlu olarak karşıladıklarını söyledi.

MHP İl Başkanı Bülent Avşar ise, Gaziler Gününü kutlayarak, ”Bizim tarihimizde şehitlik ve gazilik onuru vardır. Her Türk de bu onurlara kavuşmak için vatanı, milleti, bayrağı, milli marşı, soydaşları ve kutsal değerleri için savaşır. Çünkü milli benliğimizde olan bu duyguların, Türk ulusu ve her bireyi için vazgeçilmez bir anlamı ve önemi vardır. Gazilerimize ve şehit ailelerimize sadece bugünlerde değil, kahramanlarımıza layık oldukları değer, her zaman her yerde verilmelidir. Aziz şehitlerimiz ve Gazilerimiz her zaman hatırlanmalıdır. Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanını yazan kahraman Gazilerimizin gaziler haftasını kutluyorum. Bu vesile ile Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Şehit ve gaziler için meclise kanunun teklifi verdiklerini de anımsatan Avşar, ”Şehit aileleri ve gazilere ilişkin vaat edilen konularla ilgili hazırlanılan 5 kanun teklifi 19 Eylül Gaziler Günü'nde TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu teklifin içinde Gazilerin tamamına aynı mahiyette 'kimlik kartı verilmesi, gazilerimize ikinci istihdam imkanı sağlanması, gazilere 3 bin 600 günde emekli olabilme hakkı verilmesi, ordu ve polis vazife malulü gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, malul sayılmayan gazilere 'Kimlik Kartı' verilmesi, istihdam hakkı tanınması, ücretsiz ulaşım hakkı ile elektrik ve su ücretinde indirim hakkı verilmesi, muharip gazilerimizin gelir ve iş durumuna bakılmaksızın hepsine aynı tutarda net asgari ücret üzerinden aylık bağlanması, devlet övünç madalyası alanlara şeref aylığı bağlanması, şehit yetimlerinin tamamına kamuda iş hakkı verilmesi, şehit er ve erbaşların ana ve babalarına bağlanan aylığın artırılması ve alt sınır getirilmesi konularını içeren ve ilgili kanunlarda değişiklik öngören 5 kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuştur” diye konuştu.