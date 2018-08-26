MHP’li Avşar’dan Malazgirt Zaferi mesajı

Başkan Avşar mesajında, 26 Ağustos 1071 yılında aziz milletin Sultan Alparslan komutasında bir araya geldiğini belirterek “Türk ordusundan sayıca ve silahça güçlü olan Bizans ordusunun karşısına dikilen bu yüce millet, destanlaşan bir zafere imza atmış ve Bizans ordusunu hiç beklemediği, tahmin dahi edemediği bir şekilde yenilgiye uğratmıştır. Sultan Alparslan’ın ordusuyla birlikte yazdığı bu destan, bizlere Anadolu’nun kapılarını bir daha kapanmamak üzere açmış ve bu mübarek topraklar ebedi ata yurdumuz olmuştur. Bu kutlu zafer ayrıca, Anadolu’nun İslamlaşmasında da bir dönüm noktasıdır. Kazanılan zaferle dünya tarihine yön veren ecdadımız, bugün de aynı ruhu taşımakta ve bunu da göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

Avşar, mesajını şöyle sürdürdü:

“15 Temmuz gecesi büyük milletimizin göstermiş olduğu direniş ve dayanışma gücü Malazgirt ruhunun hala ayakta ve diri olduğunun en net görüntüsü, en net kanıtıdır. Dün nasılsa, bugün de aynı iman ve vatan sevgisine sahip olan milletimiz, atalarımızın bizlere bıraktığı mirasa en güzel şekilde sahip çıkacak ve vatanına halel getirmeyecektir. Bu itibarla; 947 yıl önce destan yazan, Anadolu’yu bize yurt eden büyük komutan Sultan Alparslan’ı, kutlu ordusunu ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, 26 Ağustos Malazgirt Zaferimizi en kalbi duygularımla kutluyorum."