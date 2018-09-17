MHP'li Avşar'dan yeni eğitim yılı kutlaması

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, yeni eğitim-öğretim yılını kutlayarak, “Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye´nin yolu da eğitimden geçmektedir" dedi.

Avşar, açıklamasında 2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim yılının tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını, başta öğrenciler ve öğretmenler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin yaşadığını söyledi. Çocukların, çağın gereklerine göre yetiştirilmesi hususunun, toplum olarak en fazla önem verilmesi gereken konu olduğunu ifade eden Avşar, "İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye´nin yolu da eğitimden geçmektedir. Çağdaşlaşmanın ve ekonomik kalkınmanın temeli yetişmiş insan gücüdür. Genç ve dinamik ülke nüfusumuza iyi bir eğitim imkanı sağlandığı takdirde, ülkemizin süper ve güçlü bir ülke olmasının önünde hiçbir engel kalmaz. 2018 - 2019 Eğitim - Öğretim yılının, başta öğrenci ve öğretmenlerimiz olmak üzere bütün toplumumuza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.