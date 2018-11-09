MHP'li Avşar'ın 10 Kasım mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 10 Kasım Atatürk'ün vefatı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Avşar, mesajında "Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 80. yıl dönümünde, özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin kurtuluşu için yaptığı mücadele ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün bu mücadelesiyle Türk'ün gücünü bir kez daha dünyaya gösterdiğini dile getiren Avşar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ileriyi görme yeteneği, askeri dehası, olağanüstü devlet adamlığı ve kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine yükselttiği nokta ile büyük bir lider olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştır" ifadelerini kullandı.

Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla andığını da belirten Başkan Avşar'ın mesajında, "Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasına sahip çıkmak için bugün hepimize düşen ortak görev yine yıllar önce Atatürk'ün de ifade ettiği gibi "Ulusal değerlere, bilince, Cumhuriyet'e sahip çıkmak, Çanakkale'yi, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmak olmalıdır. Atatürk, yapmış olduğu işler ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk milletinin kalbinde büyük bir lider ve devlet adamı olmuştur. Genç nesillere emanet ettiği ve ‘En büyük eserim' diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde ileri bir demokrasi anlayışıyla taçlanmış olarak, yine onun gösterdiği hedefler dahilinde varlığını devam ettirmektedir. Gelecek nesillerimizin de aynı şuur ve inançla ve de bilinçle bu kutsal emaneti bizden büyük bir onurla devralacaklarına, cumhuriyetimizi çok daha müreffeh bir devlet haline getireceklerine olan inancım tamdır. Bu vesile ile bu ülkeyi bizlere bırakan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.