MHP'li Avşar'ın Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Başkan Avşar mesajında, “Yaşlılar, bir toplumun hem geçmişi, hem hafızası, hem kimliği, hem de kökleridir. Aynı zamanda da kuşaklar arasında bir köprüdür. Gençlerimize yol gösterici birer ışık olan yaşlılarımızın içinde bulunduğu koşulları anlamaya çalışmalı, onlara hizmet sunumunda azami gayret içerisinde olmalıyız. Yaşlanmak aslında içinde bulunduğumuz zaman diliminde bir sorun değildir. Önemli olan, yaşamın sonlarına denk gelen bu önemli süreci doğru ve işlevsel biçimde yönetmektir. Bu bağlamda, yaşlılarımıza ‘yarın' kaygısı gütmeden yaşayabilecekleri bir hayat sunmak, en önemli görevimizdir. Toplumumuzun ‘Bereket Unsurları' olarak gördüğümüz yaşlılarımızı sadece bir günde değil, her zaman hatırlamalı, daima saygı ve hürmetle yaklaşmalıyız. Unutmayalım ki, ‘Bereket Büyüklerimizle Beraberdir'. MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, ‘İsra Suresi, 23. ayet Rabbin, O'ndan başkasına kulluk etmemenizi ve anne-babaya iyilikle-davranmayı emretti. Şayet onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlılığa ulaşırsa, onlara, ‘Öf' bile deme ve onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Başkan Avşar, Bütün kıymetli büyüklerimizin ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, hayatlarının bundan sonraki dönemlerinde sağlıklı, huzurlu, afiyet dolu ömürler dileyerek, ellerinden öpüyorum” ifadelerine yer verdi.