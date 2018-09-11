MHP'li Avşar'ın Hicri Yılbaşı mesajı

Avşar mesajında yeni hicri Yılının ve Muharrem Ayı'nın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek, “İlahi bereket ve feyzin coştuğu, bollaştığı bir ay olan, Muharrem ayı ile başlayacak olan yeni bir Hicri yılı daha idrak edeceğiz. Dua kapılarının sonuna kadar açık olduğu Yeni Hicri Yıl'ın başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam coğrafyasına hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerimize ve insanlığa yapılan tüm zulümlerin son bulmasını, huzur ve kardeşliğin daim olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.