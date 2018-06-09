MHP’li Fendoğdu, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Ziyaretler sırasında vatandaşlarla sohbetler eden MHP’li aday Fendoğlu, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan’a, Milletvekilliği seçimlerinde ise Milliyetçi Hareket Partisi’ne oy vermelerini istedi. MHP’li Fendoğlu ilk olarak Hekimhan İlçesi’ni ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelen MHP’li aday Fendoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Arından İlçeye bağlı Sürür Mahallesi’ne geçti. Sürürlülerle sohbet eden MHP’li Fendoğlu, 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Milletvekili adayı Fendoğlu ve beraberindekiler daha sonra Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ü ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Öztürk, MHP’li aday Fendoğlu’na 24 Haziran seçimlerinde başarılar dileyerek adaylığının hayırlı olması temennisinde bulundu. MHP’li Fendoğlu’da, Cumhur İttifakı’ndan dolayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destelediklerini hatırlatarak, misafirperverliğinden dolayı Başkan Öztürk’e teşekkür etti.

Daha sonra Hekimhan İlçesi’ne geçen Fendoğlu burada Hekimhanlılarla tek tek tokalaşıp sohbet etti. Ceviziyle meşhur olan Hekimhan’ın Malatya için çok değerli bir ilçe olduğunu vurgulan Fendoğlu’da halk da destek verdi.

Vatandaşlar da Malatya Belediye Başkanlığı yaptığı sırada bombalı saldırıda 2 torunu, gelini ile şehit olan Hamid Fendoğlu’ndan dolayı Mehmet Fendoğlu’nu çok iyi tanıdıklarını belirterek seçimlerde MHP’yi destekleyeceklerini söylediler.

Fendoğlu ve beraberindekiler daha sonra Malatyaspor Taraftarlar Derneği tarafından ’İnönü’ye Veda’ iftar yemeğine katıldı. İnönü Stadyumunda verilen iftara, MHP Malatya 1’inci sıra Milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, diğer partilerin adayları ve çok sayıda taraftar katıldı. Açılan iftardan sonra konuşma yapan MHP’li aday Fendoğlu, uzun yıllar Malatyaspor’da taraftarlık yaptığını belirterek, "Taraftarlık sonrası yöneticilik yaptım. Bizim yaş üstü dostlarımız iyi bilir namağlup şampiyon olup efsane olan kadroda yöneticiydim. Nurettin Soykan’ı Rahmetle anıyorum. İyi yöneticiydi. Ben sizden biriyim Allah nasip ederde bugün veya 24 Haziran’da teveccüh edip mecliste gönderirseniz Ankara’da sizlerin sesi olmaya adayım" şeklinde konuştu.

MHP’li Fendoğlu, ayrıca Ağaç İşleri Federasyonu tarafından verilen iftara da katıldı. Federasyonunun iftar programına, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu, Malatya, Ankara, Şanlıurfa, Niğde, Adana, Mobilyacılar Odası Başkanı ve iş adamları katıldı. Burada oda başkanlarıyla sohbet eden Fendoğlu, her zaman sorun ve sıkıntıları çözmek için TBMM’de olacağını söyledi.

MHP’li Fendoğlu hız kesmeden ziyaretlere devam ederken, merkez ilçe Yeşilyurt’a geçti. İlçe merkezi çay ocaklarında bulunan vatandaşlarla tek tek tokalaşan Fendoğlu’yla neşeli anlar yaşandı. MHP’li Fendoğlu’nu görenler yanına gelerek, fotoğraf çekindi. Esnafları da unutmayan Fendoğlu, Çırmıhtı’nın (Yeşilyurt) her yönüyle kentin gözbebeği olduğunu dile getirdi.