MHP’li Fendoğlu: "24 Haziran’da MHP’yi şaha kaldıracağız"

MHP milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yeşilyurt’a bağlı İnönü Mahallesi’nde esnaf ve mahallelilerle bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyen Fendoğlu, daha sonra esnaflarla tokalaşarak İstasyon boyunca yürüdü. Ardından mahallelilerle sohbet eden milletvekili adayı Fendoğlu, güçlü meclisin başkanlık sisteminde değişeceğini belirterek, "Meclis milli şuura sahip milliyetçilerden oluşacak. Özellikle de Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti’li kadrolardan oluşacak. Bunda da halkın teveccühü hangi yöndeyse meclis o şekilde tescillenecek. Tabii ki ülkenin sigortası olan milliyetçilerin öncüleri mutlaka ve mutlaka bu mecliste aşağı düşmemesi lazım, yüksek uçması lazım. O yüzden sizlere çok büyük görev düşüyor. Tek oy vermenizle yetmiyor. En azından her arkadaşımın, her büyüğümün 3 oy getirirse bizler daha güçlü bir şekilde sizlerin temsilciliğinize sahip olmak zorundayım. Allah nasip eder de 24 Haziran’da Milliyetçi Hareket’i şaha kaldırırsak hepinize ayrı ayrı teşekkür edeceğim. Bizler de elimizi açtık, bunun kadri ve kıymetini biliyoruz. Bu rüzgarın önünü, ardını kesmek için uğraşacaklardır. Sakın ola inanmayasınız. Biz hiç kimseyle polemiğe girmiyoruz. Hiç kimseyle dedikodu yapmayacağız. 24’üne kadar işimize bakacağız. Allah nasip ederse de o sandıkları patlatacağız” diye konuştu.