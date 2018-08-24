MHP’li Fendoğlu, 3’üncü Balaban Kültür Buluşmaları’na katıldı

MHP’li Fendoğlu, buluşmalara katılmadan önce Balaban’daki vatandaşlarla bayramlaştı. Fendoğlu’na İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, MHP İlçe Başkanı Mehmet Altun, İlçe Jandarma Komutanı ve Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı eşlik etti. Protokol üyeleri ile MHP’li milletvekili Fendoğlu, Darende içmelerinde düzenlenen trap atışına katıldı. Atışını isabetli atarak açılışı başlatan Fendoğlu, Darende daha sonra teşkilatı ile bayramlaştı. Fendoğlu, sonrasında ilçeye bağlı Yenice ve Ayvalı mahallelerinde taziyelere katıldı ve mahallelilerle bayramlaştı. Ardından Akçatoprak mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Fendoğlu, burada sorun ve talepleri dinledi.

Fendoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Balaban Mahallesi’nde bu yıl 3’üncü düzenlenen Balaban Kültür Buluşmaları etkinliğine katıldı.

"Çalışırsak inanın geleceğe ışık tutarız"

Mehter takımının gösterisinin ardından konuşan MHP’li Fendoğlu, herkesin bayramını kutlayarak, “Balaban halkı, Darende halkı bu şenliğe hem dışarıdan gelenler ile hem içeride oturanlar ile sahip çıkmış ve sahip çıkmasıyla da birlikte bu sahayı doldurmuşlardır. Tabi ki bundan sonraki şenliklerin daha zevkli geçeceğini, daha eğlenceli geçeceğini katılımcıların çok daha fazla olacağı bir kültür şenliğine dönüşmesine bizlerde aracı olacağız. Bizler kendi örf, adet ve geleneklerimize bağlı kalır ve bu değerlerimizi böyle şenliklerle hatırlamaya çalışırsak inanın geleceğe ışık tutarız" şeklinde konuştu.

MHP’li Fendoğlu, çok beğendiğini söyledi Balaban şiirinin mısralarını seslendirerek, "Balabansın, canımsın, Balabansın. Sana gönül verenin ekmeği Bala-bansın" mısralarını okudu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlara, Kültür Derneği Başkanı Turan Nami Değirmenci, Balaban muhtarı ve 15 Temmuz Gazilerine plaket ve çeşitli hediyeler verildi. Bu sırada MHP’li Fendoğlu’na da ’Allah’ yazılı çerçeve hediye edildi. MHP’li Fendoğlu da, "3’üncü Balaban Kültür Buluşmalarının yapılmasında büyük emeği olan Balaban Kültür Derneği başkanı ve yönetimine, Balabanspor Kulübüne, Balaban muhtarımıza ve Darende Kaymakamımıza Güzel hediyelerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.