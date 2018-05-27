MHP’li Fendoğlu aday tanıtım toplantısından döndü

Fendoğlu, Saray Mahallesi’nde esnafları ziyaret etti.

Ankara Spor Salonu’nundaki toplantıya katılan partililer Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi coşkuyla karşıladı. Bahçeli de salonu dolaşarak partilileri selamladı. Şehirlerin harf sırasına göre çağrılan kentlerden sıra Malatya’ya geldi. Malatya’daki adaylar tek tek tanıtıldı, ardından tüm kentlerdeki aday tanıtımı bittikten sonra toplu fotoğraf çekinilerek aday tanıtım toplantısı sona erdi. Aday tanıtım toplantısından havayoluyla memleketi Malatya’ya gelen MHP’li aday Fendoğlu’nu, ekibi karşıladı. Daha sonra ziyaretlere ara vermeden devam eden Fendoğlu Saray Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret etti. Bu sırada esnaflardan biri ziyaret esnasında aday tanıtım toplantısından dönen Fendoğlu’na kendilerini MHP’li bir adayın Malatya’yı mecliste temsil edeceği için mutlu olduklarını söyledi. Esnaflarla tek tek sohbet eden MHP’li aday Fendoğlu da, Malatya’daki sorun, sıkıntı, problemleri çözmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde halkın içinden biri olarak orada olacağını, temsil edeceğini söyledi.

Aday tanıtım toplantısını değerlendiren MHP’li aday Mehmet Celal Fendoğlu, "Aday tanıtım programımız çok coşkulu, heyecanlı geçti. Tüm illerimizden gelen partili arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ve özelliklede Ülkü Ocakları mensuplarının büyük bir coşkuyla geldiği bir toplantı oldu. Bu toplantıya ilk defa katıldığım için çok heyecanlandım. Bu duyguları yaşamak herkese nasip etsin" dedi.